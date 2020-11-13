Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

Olay, saat 23.30'da Melikgazi ilçesi Mümin Sokak Çağlayan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada bir süre eşiyle konuşan Murat K., su istemek için eşini mutfağa gönderince yanında getirdiği tabancayı başına ateşledi.

AĞIR YARALI

Eşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Murat K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

