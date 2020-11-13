HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 01:42 | Son Güncelleme

Kayseri'de Murat K. (33), boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için gittiği evde, yanında getirdiği tabancayı başına ateş ederek, intihara kalkıştı.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

Olay, saat 23.30'da Melikgazi ilçesi Mümin Sokak Çağlayan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada bir süre eşiyle konuşan Murat K., su istemek için eşini mutfağa gönderince yanında getirdiği tabancayı başına ateşledi.

AĞIR YARALI

Eşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Murat K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımıBakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
En Çok Okunan Haberler
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Olay paylaşım! 'Azgın olduğum zamanlarda...'
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu ardından intihar etti
İzmir'de korkunç olay! Önce eski eşinin arkadaşını vurdu ardından intihar etti
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı
Bakan Koca’dan 'yoğun bakım' paylaşımı
Skandal görüntülerin ardından Bakanlık harekete geçti!
Skandal görüntülerin ardından Bakanlık harekete geçti!
Bartın'da koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
Valilik duyurdu: Koronavirüs hastalarına bileklik uygulaması başlatıldı
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü
Kaymakam aldığı yanıt sonrası şaşkına döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.