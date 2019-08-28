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Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık tek parça halinde "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosili bulunduğu bildirildi.

Kayseri'de bulundu! Tek parça halinde ve 7,5 milyon yıllık

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan mevkisinde daha önce de fosil bulunan alanda kazı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

DETAYLAR YARIN AÇIKLANACAK

Kazılarda, tek parça halinde bozulmamış "Choerolophodon" cinsine ait mamut fosiline ulaşıldığı belirtilen açıklamada, fosille ilgili detayların yarın basın toplantısında aktarılacağı ifade edildi.

Taşhan'da 2 yıl önce bir çobanın bulduğu fosil kalıntısı üzerine kazı çalışması başlatılmış, 7,5 milyon yıllık zürafa fosiline ulaşılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri mamut fosili

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