Kayseri'de camilere dadanmışlardı! Yakalandılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 camiye ait lavaboların musluk ve alüminyum kapılarını çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Tablakaya, Dedeoğlu, Çiftekuyular, Toki ile Mevlana camilerinin lavabolarından musluk ve alüminyum kapı hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.V. ve S.U. olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

