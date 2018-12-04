HABER

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe teşkilatına yapılan saldırının ardından gözaltına alınan kişinin CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı. Mahkemece tutuklanan saldırgan, CHP’nin politikalarını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

Kayseri'de 2 gün önce meydana gelen olayda, CHP Kocasinan İlçe Teşkilatının camları bir şüpheli tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Saldırıdan sonra karakola giderek teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Terazi’nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP ilçe teşkilatının üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı ve bu olayı gerçekleştirmeden öncede uyuşturucu madde aldığı öğrenildi.

Ayrıca, saldırgan Terazi'nin karakolda verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır? Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
Başkan Aktaş, hizmet manifestosunu açıkladıBaşkan Aktaş, hizmet manifestosunu açıkladı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu (2)Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kayseri Kocasinan

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 9 yorum
noldu ak geçlik dediniz kendi adamınız çıltı:)))))
Şimdi dün bu haber ilk çıktığında yorum yapanları bir daha görelim...
bizde inandık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

AK Parti-MHP ittifakındaki bu detay daha önce duyulmamıştı!

'AK Partili üst düzey yetkili söyledi' dedi aktardı: Kolay değil

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Ankara'yı sarsan iddia! Bir açıklama da MHP cephesinden geldi

Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

Son günlerin çok konuşulan ismi! 'İYİ Parti'ye geçiyor'

Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı

CHP binasına saldırı! Yerle bir edilmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.