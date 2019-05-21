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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir gizlilik içerisinde yürütülen çalışmalarda Suriye ve Irak’ta bulundukları, kaldıkları dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde eylemsel faaliyetler yürüttükleri tespit edilen ve örgüt üyesi olan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon eş zamanlı yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu S.E.Ç., Y.Ç., S.Ç., R.A. ve Suriye uyruklu M.A.H., A.E.A., M.S.E., A.S.A., Y.E.A. ile B.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri DEAŞ ırak Suriye

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