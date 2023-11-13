HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kayseri'de dehşet! Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de dehşet! Başı ezilerek öldürüldü

13.11.2023 23:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de dehşet dolu anlar yaşandı. Melikgazi ilçesinde bir kadın, başı ezilerek öldürüldü. Jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de dehşet! Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk’u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk’un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi.

AW075919_01

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ!

Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk’un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

AW075919_04

(İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendiÜnlü imam, Mekke'de gözaltına alındığını duyurdu! Ayağından kelepçelendi
Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı
İsrail'den skandal karar: Terörist ilan edilecek!İsrail'den skandal karar: Terörist ilan edilecek!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri kadın
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Fatih Portakal CHP'nin yeni yönetimine yüklendi

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

Önce Özel sonra Erdoğan! '19 yıl önce bugün' denilerek paylaşıldı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanmıştı! Tahliye gerekçesi gündem yarattı

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Kredi kartı için korkutan senaryo! Tarih vererek uyardı

Ersan Şen'e tepki gösteren Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir'e çağrı yaptı! Yanıt gecikmedi

Ersan Şen'e tepki gösteren Oğuzhan Uğur, Rezan Epözdemir'e çağrı yaptı! Yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Gülümseten Kasım Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe binlerce üründe büyük fırsat

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

Kışınız konforlu geçsin! Gülümseten Kasım'a özel Merrell ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.