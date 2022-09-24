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Kayseri'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

24.09.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 24 Eylül 2022 Cumartesi günü yaşadığı ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Kayseri, Manisa ve Samsun gibi bazı illerimizde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Kayseri'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi tarafından 24 Eylül 2022 Cumartesi günü paylaşılan son depremler listesi ile yanıt buldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.24 08:09:08 38.8588 35.6535 3.9 -.- 2.0 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2022.09.24 07:31:14 38.4770 27.7653 13.6 -.- 1.8 -.- DALBAHCE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2022.09.24 06:47:33 37.9645 27.1818 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.24 05:19:40 39.0590 25.8007 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.24 04:38:46 37.8998 26.8325 7.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.24 03:51:07 37.9685 27.1527 3.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.24 03:40:16 36.0475 27.3950 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.24 03:36:08 40.8783 35.9128 5.5 -.- 1.9 -.- BUYUKKIZOGLU-LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.09.24 02:04:22 38.0137 29.0640 15.0 -.- 1.8 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2022.09.24 01:20:39 35.0965 26.6633 7.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.24 01:16:27 35.7997 31.3377 14.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2022.09.24 00:37:46 35.1522 32.2693 12.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.24 00:12:41 35.6197 25.8595 9.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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