Kayseri'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı Kandilli Rasathanesi tarafından 24 Eylül 2022 Cumartesi günü paylaşılan son depremler listesi ile yanıt buldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 24 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.24 08:09:08 38.8588 35.6535 3.9 -.- 2.0 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel

2022.09.24 07:31:14 38.4770 27.7653 13.6 -.- 1.8 -.- DALBAHCE-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2022.09.24 06:47:33 37.9645 27.1818 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.24 05:19:40 39.0590 25.8007 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.24 04:38:46 37.8998 26.8325 7.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.24 03:51:07 37.9685 27.1527 3.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.24 03:40:16 36.0475 27.3950 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.24 03:36:08 40.8783 35.9128 5.5 -.- 1.9 -.- BUYUKKIZOGLU-LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.09.24 02:04:22 38.0137 29.0640 15.0 -.- 1.8 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2022.09.24 01:20:39 35.0965 26.6633 7.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.24 01:16:27 35.7997 31.3377 14.3 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2022.09.24 00:37:46 35.1522 32.2693 12.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.09.24 00:12:41 35.6197 25.8595 9.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

