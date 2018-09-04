Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Edinilen bilgiye göre, maddi durumunun iyi olmadığını ve yardım alamadığını iddia eden Ali S. (38), Kayseri Valiliği önüne gelerek kendisine zarar vermeye başladı.

VALİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Polis ekiplerinin çabasına rağmen ikna olmayan Ali S., Vali Süleyman Kamçı ile görüşmek istedi.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan Ali S.'nin yanına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz geldi. Ali S. ile konuşarak ikna eden Uslanmaz, şahsı valilik binasına aldı.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Ali S.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ve Kayseri Valiliği tarafından kendisine yardım edildiği öğrenildi. (İHA)

