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Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

Kayseri'de, valilik binası önünde elindeki jiletle kendine zarar veren şahsı, vali yardımcısı ikna etti. Kanlar içerisinde kalan şahsın cezaevinden bir süre önce çıktığı ve yardım alamadığını iddia ederek vali ile görüşmek istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, maddi durumunun iyi olmadığını ve yardım alamadığını iddia eden Ali S. (38), Kayseri Valiliği önüne gelerek kendisine zarar vermeye başladı.

VALİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Polis ekiplerinin çabasına rağmen ikna olmayan Ali S., Vali Süleyman Kamçı ile görüşmek istedi.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Kanlar içerisinde kalan Ali S.'nin yanına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz geldi. Ali S. ile konuşarak ikna eden Uslanmaz, şahsı valilik binasına aldı.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Ali S.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve ve Kayseri Valiliği tarafından kendisine yardım edildiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri jilet cezaevi Vali süleyman kamçı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şah damarına atanını görmedim boş reklam ince çizik
polis çocuğuyum bundan yillar once aynısını yapan birine baban tuz serpmişti daha sonra adam yardim edin die bağırıyordu
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