Kayseri'de evinin bodrumunda kaçak kazı yapan şahıs yakaladı

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekiplerince A.K.’nin, evinin bodrum katında kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti ve 2 adet balyoz ele geçirildi.

KAÇAK KAZIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

(İHA)

