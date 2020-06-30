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Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 23:26 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, otomobille TIR'ın kafa kafaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Yahyalı ilçesi Dikme mevkiinde meydana geldi. Fatih Özcan'ın kullandığı TIR ile Hacı Osman Elbüken yönetimindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Elif Elbüken yaşamını yitirdi, ismi henüz öğrenilemeyen oğulları ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada hayatını kaybeden çift ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Fatih Özcan da, gözaltına alındı.

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