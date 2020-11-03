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Kayseri'de feci olay! 5 yaşındaki epilepsi hastası ve engelli çocuk ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 21:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, odasında ölü bulundu.

Kayseri'de feci olay! 5 yaşındaki epilepsi hastası ve engelli çocuk ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mürsel Gürlek sokakta meydana geldi.

Fiziksel engelli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen A.H.(5) isimli yabancı uyruklu çocuk, ailesi tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde A.H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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