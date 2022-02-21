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Kayseri'de hareketli dakikalar... Evini ateşe verip kaçtı!

21.02.2022 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi evini ateşe verip kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu döndürüldü. Polis ekipleri ise evini yakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de hareketli dakikalar... Evini ateşe verip kaçtı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç evini yaktı. TOKİ Demokrasi Mahallesi Türk Yurdu Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 24 yaşındaki Y.Ç. henüz öğrenilemeyen nedenle evi ateşe verdi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri doğal gaz patlaması ihtimaline karşı binayı tahliye etti.

Evini ateşe verip kaçtı - Güvenlik - Kayseri -

İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı açarak içeri girerken, yanan evde kimseyi bulamadı. Kısa sürede ekiplerce söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Ekipler olay yerinden kaçan Y.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Evini ateşe verip kaçtı - Güvenlik - Kayseri -

Öte yandan bina sakinlerinde Muhammed Mustafa Ekinci gazetecilere, yangından önce gaz kokusu aldığını, daha sonra komşusunun evini yaktığını fark ettiklerini söyledi.

Ekici, komşularını tahliye etmek için ekiplerle çalıştığını ve binadaki gaz girişini kapattıklarını ifade etti. (AA)

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yangın Kayseri
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