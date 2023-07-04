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Kayseri'de hareketli dakikalar: Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı!

04.07.2023 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüs polis ekipleri tarafından durduruldu. Otobüsü kaçıran genç gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

Kayseri'de hareketli dakikalar: Zihinsel engelli genç halk otobüsünü kaçırdı!

Kayseri'de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca otobüsü kullanan genç, el frenini de indirmeyince balatalarda çıkan ufak çaplı yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö. (15), iddiaya göre üzerinde anahtarı unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

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Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi’nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu.

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Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü. Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri otobüs

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