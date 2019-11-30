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Kayseri'de hırsızlık yapan kuzenler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 08:39 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 2 kuzen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık yapan kuzenler yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barsama ve Sarımsaklı mahallelerinde evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Yaşanan hırsızlık olaylarını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.’nin yaptığını tespit eden ekipler, operasyonla şahısları yakaladı. Ayrıca, operasyonda ele geçirilen hırsızlık malzemelerine de el konuldu.

İşlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Baran E. ve Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık yapan kuzenler yakalandı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kuzen hısrsızlık

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