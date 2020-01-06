Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Geçen ekim ayında polis merkezine giden D.A., babası C.A.'nın 9 yaşından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddia ederek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili iddianame düzenlenerek C.A. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bu süreçte ailesi ve çevresinin yalnız bırakıp, şikayetini geri çekmesi konusunda baskı yaptığı D.A., şubat ayındaki ilk duruşma öncesi sosyal medya aracılığıyla destek istedi.

'DEFALARCA BENİ ÖLDÜRMEYE KALKTI'

Twitter'da 'Tecavüze Hayır' adında hesap açan D.A., 29 yaşında olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"9 yaşından beri öz babamın tecavüzüne uğruyorum. Fiziksel ve psikolojik şiddeti ve tehditleri yüzünden sessiz kaldım. Defalarca beni tabanca, asit ve bıçakla öldürmeye kalktı. Ekim ayında savcılığa şikayette bulundum ve tutuklandı. Babaannem, dedem ve benim için en acısı annem ve kardeşlerim olmak üzere tecavüzcü babamın yanında oldular. Ailem, babam hapise girdiği için beni suçluyor, onu kurtarmaya çalışıyor. 'Babam' olacak kişi ses kaydında yaptıklarını itiraf ediyor. Annem de 'ben sezmiştim' demesine rağmen mahkemede lehime konuşmayacağını söyledi. Kendisi olayı duyduğunda ilk tepkisi elini bana kaldırıp 'sus komşular duymasın' oldu."