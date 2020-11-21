Kayseri'de iki şüpheli ölüm

Erciyesevler Mahallesi Ferruha Güpgüpoğlu Caddesi Elif Apartmanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda uyku apnesi sendromu olan İbrahim Kendiroğlu, evde tek olduğu sırada uykuya daldı. Eve gelen yakınları Kendiroğlu'nu hareketsiz görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Kendirlioğlunun öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kendirlioğlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

HASTANEDEN EVE DÖNDÜKTEN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Diğer olay ise Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Topaç Sokak İlgi Apartmanında meydana geldi. Sırt ağrısı nedeniyle hastaneye giden Necati Çiçek, kontrollerinin ardından eve geldi. Hastaneden geldikten bir süre sonra Çiçek'i lavaboda hareketsiz halde gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çiçek'in öldüğünü belirledi. Polisin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

