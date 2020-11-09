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Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesinde flaş gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu, 1'i tutuksuz, 1'i firari 7 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini ileri süren Emrah Yıldırım'ın ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığın müebbet, tutuksuz tek sanığın ise 5 yıla kadar hapsi istendi.

Kayseri'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesinde flaş gelişme!

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat K., Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Emrah Yıldırım hakkında 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'suç delillerini yok etme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert ve Müslüm Polat hakkında 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, diğer tutuklu sanıklar Doğan Kılıç ile Esat K. ile firari Vedat Kılıç hakkında ise, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis, tutuksuz sanık Müslüm Ede hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıl hapis talep edildi.

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