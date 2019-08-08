Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 7. cadde üzerinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, 112 ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

