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  4. Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

30.06.2024 09:14
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde istek parça yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada rastgele kalabalığa pompalı tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osman Kavuncu mahallesi Çilem Sokak üzerinde yapılan bir düğünde, iddiaya göre iki grup arasında istek parça yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kalabalığa rastgele pompalı tüfekle ateş açıldı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Kayseri düğün
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