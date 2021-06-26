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Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

26.06.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polis ekiplerince, kaçak kazı yapıldığı belirlenen 20'şer metre uzunluğunda iki tünel bulundu.

Kayseri'de kaçak kazı yapılan 20'şer metrelik iki tünel bulundu

Olay, Melikgazi ilçesi İldem semtinde meydana geldi. Kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda kaçak kazının yapıldığı bölgeye gelen ekipler, 20'şer metre uzunluğunda iki tünel buldu.

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EKİPLER İNCELEME YAPTI

Polisin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri tünelde inceleme yaptı. Tünelde 1 adet jeneratör, 2 matkap ve kazıda kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, kaçak kazı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)


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