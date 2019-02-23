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Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Kayseri’de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı’nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında genç boğularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de kamp yapan gencin korkunç ölümü

Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin Y. (20) yanlarındaki getirdikleri bot suya kapılarak uzaklaştı.

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Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

BALIK ADAMLAR BULDU

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Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.’nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı.

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Bu sırada Ahmet Yasin Y.’nin arkadaşları da gözyaşı döktü.

Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kamp yamula barajı

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