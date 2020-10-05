Kayseri'de kanala düşen otomobilde can pazarı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi 474. Sokak'ta meydana gelen kazada otomobil, M.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada yaralanan sürücü ile eşi A.Ç.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, itfaiye merdivenine bindirilerek kanalın dışına çıkarıldı.

Yaralı A.Ç. ile M.Ç., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

