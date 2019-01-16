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Kayseri'de kar bastırdı, sokaklar çocuklara kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Aşırı kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemesine karşın ortaya çıkan manzaralar özellikle çocukları fazlaca mutlu etti. Okulların tatil edildiği ilde karda oynamak için sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi.

Kardan adam yapan ve kartopu oynayan çocuklar, yorulunca biriken karların üzerine yatarak dinlenmeyi de ihmal etmedi. İşte beyaz örtüyle kaplanan kentten keyifli manzaralar...

Kayseri kar altında

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar bazı şehirlerde kar yağışı olarak kendini gösteriyor. Bunlar şehirlerden biri de Kayseri.
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yollar ve binalar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları da pek etkili olmadı.
Ulaşımdaki aksamalar nedeniyle Kayseri'de eğitime ara verildi ve 16 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilköğretim ve ortaöğretim okulları tatil edildi.
Hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yapılan tatil duyurularına rağmen dışarıda bulunmak zorunda kalan kişiler de zorlu hava şartlarına rağmen yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmaya çalıştı.
Bisikletlerin, arabaların ve otobüslerin karla kaplandığı şehirde boşalan sokaklar doyasıya karın keyfini çıkaran çocuklara kaldı.
Karda oynayan çocuklar, kartopu oynadı, kardan adam yaptı.
Okulların tatil olmasıyla oyuna doyan çocuklardan bazıları karların üzerine yatarak melek figürü çıkarmayı da ihmal etmedi.
İşte Kayseri'deki keyifli görüntüler...
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Kayseri kar

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