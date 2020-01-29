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Kayseri'de kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık dev fosil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında, tek parça halinde bulunan fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık 'Choerolophodon' cinsine ait fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Fosilin temizlik ve güçlendirmesini özenle yapıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Ağustos ayında Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında, tek parça halinde, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen 2 metre 70 santim boyunda 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosil, bir ay sonra bulunduğu yerden özenle çıkartılarak kent merkezindeki Bilim Merkezi'ne getirildi. Bölgedeki kazı çalışmalarının bu yılki bölümünün tamamlanmasının ardından Uzman Antropolog Ömer Dağ ile 8 kişilik ekip, fosil üzerine temizlik ve güçlendirme çalışması başlattı. Yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalarda, fosilin yüzeyindeki toprak temizlenirken, zarar gören kısımları ise yapıştırıcı ile güçlendiriliyor.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK FOSİLLERİ ARASINDA'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışması yaptıklarını söyleyerek, "7,5 milyon yıl öncesine dayanan fillerin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' canlısının kafatası temizliğini 30 gündür sürdürüyoruz ve halen tamamlanamadı. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosilin boyut olarak dünyanın en büyük fosilleri arasında. Fosilin temizlik ve güçlendirmesini özenle yapıyoruz. Fosil temizliği ve güçlendirilmesi bittikten sonra Arkeoloji Müzesinin eski yerleşkesinde kurulacak Paleontoloji ve Fosil Müzesinde sergilenmeye hazır olacak" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fosil Kayseri Choerolophodon

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