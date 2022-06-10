Kayseri'de kene alarmı... 1 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.Ç'nin cenazesi ilçede toprağa verildi. (AA)

