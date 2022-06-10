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  4. Kayseri'de kene alarmı... 1 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de kene alarmı... 1 kişi yaşamını yitirdi

10.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan ve ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvuran bir kişi KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybetti.

Kayseri'de kene alarmı... 1 kişi yaşamını yitirdi

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde hayvancılık yapan G.Ç. ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetiyle İncesu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen G.Ç, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

G.Ç'nin cenazesi ilçede toprağa verildi. (AA)

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Kayseri
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