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Kayseri'de kızının gözü önünde eşinin boğazını kesen kocaya 16 yıl 9 ay hapis

16.11.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'i, boğazını bıçakla keserek ağır yaralayan, kendisine engel olmaya çalışan 16 yaşındaki kızını da hafif yaralayan Okan Taşdöven, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 13 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda Okan Taşdöven, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Taşdöven'in çalıştığı mağazaya gitti. Okan Taşdöven, uzaklaştırma kararına rağmen, yanına gittiği Ayşegül Taşdöven ile tartışmaya başladı. Taşdöven, mağazanın merdivenlerinde eşini eşarpla boğmaya çalışırken, kendisine engel olmak isteyen mağaza çalışanlarına da biber gazı sıktı. Okan Taşdöven, cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, 16 yaşındaki kızının engel olma çabasına rağmen eşinin boğazını bıçakla keserek yaraladı. Kızı da boğuşma sırasında hafif yaralandı. Çalışanlar tarafından yakalanan Okan Taşdöven, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cep telefonu görüntülerinde Okan Taşdöven'in, merdivenlere oturttuğu eşini eşarpla boğmaya çalıştığı, kızının da buna engel olmaya çalıştığı görülmüştü.

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'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Gözaltına alınan Okan Taşdöven, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Okan Taşdöven, karar duruşmasına Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Ayşegül Taşdöven ise duruşmada hazır bulundu. Sanık Okan Taşdöven, öldürme niyeti olmadığını ileri sürerek, "Bıçağı takar çok rahat öldürürdüm. Ancak, benim öyle bir gayem yoktu. Beni her taraftan engelledi. Eşimi seviyorum. Kasti olarak yaralamadım. Kaza ile olduysa onu da bilmiyorum. O sırada ne olduğunu hatırlamıyorum. Kızımı da kasıtlı olarak yaralamadım. 'Bombalarım' diye bir şey demedim. Ben terörist miyim ki bombalayacağım? Olayın olduğu yere gittiğime pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

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Ayşegül Taşdöven ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yıllardır tehdit alıyordum. Tehditlerinden korktuğum için şikayetçi olamadım. Yıllardır bu korkuyla yaşıyorum. Hiçbir yasal indirimden yararlanmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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16 YIL 9 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan Taşdöven'e önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 16 yıla düşürüldü. Sanığa, olayda kendisine engel olmaya çalışan kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezası verildi. Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ise ertelemedi.

DHA

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