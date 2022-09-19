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Kayseri'de korkunç cinayet! Restoran sahibinin cansız bedenini müşteriler buldu

19.09.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir restoranda işlenen cinayet kan dondurdu. Sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Mehmet Karadağ'ın cansız bedeni, gelen müşteriler tarafından bulundu. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri'deki olay dün akşam saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi.

ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Restoran sahibi 47 yaşındaki Mehmet Karadağ, restorana gelen müşteriler tarafından öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
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