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Kayseri'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk elindeki silahla...

22.02.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iki grup arasındaki kavgada 13 yaşındaki bir çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu, o sırada markete giden bir kişi yaralandı. Öte yandan kavga nedeniyle bir kadının da darp sonucu yaralandığı bildirildi.

Kayseri'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk elindeki silahla...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında, 13 yaşındaki çocuğun tabancayla ateş etmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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13 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA VURDU

Alınan bilgiye göre, Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu esnada markete giden 44 yaşındaki H.K, 13 yaşındaki İ.A'nın tabancayla ateş etmesi, S.T. (26) isimli kadın da darp sonucu yaralandı.

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Kayseri
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