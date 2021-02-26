HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de korkunç olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de korkunç olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

26.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de korkunç olay! 5. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki bir adam, 5. kattaki ikametinden atlayarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Mahallesi 781. Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Uğur Çevik (47), 5.katta bulunan ikametinin camından atladı. Çevredekilerin apartman bahçesinde hareketsiz birini görerek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Uğur Çevik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Uğur Çevik’in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak! Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!
Ettehiyyatü duasının okunuşu ve anlamıEttehiyyatü duasının okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kayseri

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Otomobilin çarptığı motosikletlinin bacağı koptu

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! 25 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 25 Şubat 2021

İkramiye 15 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Usulsüz reçete şebekesi rüşveti, 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Rüşveti 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Çatıda yakalanan şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz

Şaşırtan sözler! 'Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz'

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Profesörden 'çöl tozu' uyarısı! 'Virüs havada daha fazla kalır, maske takılmalı'

Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İşte il il alınan yeni koronavirüs yasak kararları

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.