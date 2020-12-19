HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

19.12.2020 18:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de korkunç olay! Avukat 8. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 8. kattaki evinin penceresinden atlayan 25 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Avukat Hayriye Sena B., iddiaya göre 8. katta bulunan ikametinin penceresinden aşağı atladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Hayriye Sena B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AW194700_02

Olay yeri inceleme ekipleri ise Hayriye Sena B.'nin ev ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

AW194700_03

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezasıMotosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezası
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

O Ses Türkiye geri dönüyor! Tarih belli oldu…

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye para cezası

Kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Polisi görünce böyle kaçtılar

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

RTÜK'ten televizyon kanallarına 'konuk' uyarısı

Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Yasağa rağmen lokantada yemek yediler

Adana'da kuyu çöktü, 2 kişi toprak altında kaldı

Toprak altında kalanlar var

Yürek ısıtan görüntü! İmdadına polis memuru yetişti

Yürek ısıtan görüntü! İmdadına polis memuru yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.