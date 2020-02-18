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Kayseri'de korkunç olay! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kayseri'de 5'inci kattaki evinin balkonunda intihara kalkışan inşaat bekçisi Saadettin K. (55) eşinin kendisini tutmaya çalışmasına rağmen aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

Kayseri'de korkunç olay! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı

İnşaat bekçisi Saadettin K, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan apartmanın 5'inci katındaki evinde balkona çıkarak bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden Ayşe K, son anda balkona koşarak eşini aşağıya sarktığı sırada yakaladı. Ayşe K, eşini bir süre tutmaya çalıştı. Bu sırada çiftin komşuları da aşağıda battaniye açtı. Ayşe K.'nin kollarından tutmaya çalıştığı Saadettin K., kısa süre sonra ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Alt kat balkon demirlerine çarparak battaniyenin üzerine düşen Saadettin K., ağır yaralandı. Saadettin K., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadettin K, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİNİN CEKETİ ELİNDE KALAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. da hastaneye kaldırıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri intihar

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