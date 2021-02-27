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Kayseri'de korkunç olay! Cansız bedeni kuyuda bulundu

27.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de korkunç olay! Cansız bedeni kuyuda bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kuyuda yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.'nün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyu içerisinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerinde araştırma yaptı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, incelemelerde ise cesedin 50 yaşındaki B.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen B.Ö.'nün cansız bedeni, kuyu içerisinden itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

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B.Ö.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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