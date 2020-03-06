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Kayseri'de korkunç olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2020 19:02 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayseri'de korkunç olay! Önce kız arkadaşını vurdu, sonra...

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ş. üzerinde bulunan tabancayla kız arkadaşını bacağından vurarak yaralarken, silahı kendine doğrultarak ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, Kazım Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri intihar

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