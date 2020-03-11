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Kayseri'de koronavirüs mü var? Gündem yaratan haritayla ilgili Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Kayseri'de koronavirüs mü var? Gündem yaratan haritayla ilgili Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den açıklama

Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

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NEDEN KAYSERİ İŞARETLENDİ?

Dünya Sağlık örgütünden alınan verilere göre belirlenen haritada Türkiye'deki koronavirüs vakasının Kayseri üzerinden işaretlendiği görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakanın şehir bilgisini paylaşmadığı için haritada Türkiye'nin orta kısmında yer alan Kayseri'nin işaretlendiği zannediliyor.

(AA)

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Kayseri koronavirüs Ali Ramazan Benli

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