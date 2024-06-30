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Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

30.06.2024 23:30
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale etti. Olayların ardından bir açıklama yapan Kayseri Valiliği de vatandaşları itidalli olmaya çağırdı. Valilik, Suriye uyruklu bir şahsın gözaltına alındığını, küçük yaştaki Suriye uyruklu çocuğun ise koruma altında olduğunu duyurdu.

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

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ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirdi, bazı iş yerlerini de ateşe verdi.

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TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin kalabalığı dağıtmak için müdahale etti.

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Polis kalabalığı dağılması konusunda uyarırken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye geldi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bölgeye gelerek halkla sakinleşmeleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

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KAYSERİ VALİLİĞİ: 'ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI'

Olayların ardından Kayseri Valiliği de bir açıklama yaptı.
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Açıklamada "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizde koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda saygıyla sunulur." ifadeleri yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kayseri’de meydana gelen insanlık dışı olay ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle az önce Kayseri Valisi sayın Gökmen Çiçek ile görüştüm. Suriyeli bir sığınmacının bir başka Suriyeli çocuğa yönelik istismar girişimi olduğunu ve söz konusu alçağın tutuklandığını tarafıma aktardılar. Meydana gelen bu tablo, sığınmacı sorununun ülkemizde nasıl bir tehlike noktasına geldiğini bir kez daha göstermektedir. Kalıcı bir çözüm için sığınmacıları geri göndermekten başka seçeneğin olmadığı ortadadır.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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