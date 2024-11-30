Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın! İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah" dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "14.18'de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şu an toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. (İHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır