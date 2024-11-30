HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın! İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın! İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti

30.11.2024 16:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangından acı haber geldi. İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybettiği yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de mobilya fabrikasında büyük yangın! İlk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA-20241130-36340888-36340883-KAYSERIDE_MOBILYA_FABRIKASINDA_CIKAN_YANGINDA_2_ISCI_HAYATINI_KAYBETTI

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da tahliye ederek uzaklaştırdı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AA-20241130-36340888-36340886-KAYSERIDE_MOBILYA_FABRIKASINDA_CIKAN_YANGINDA_2_ISCI_HAYATINI_KAYBETTI
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA-20241130-36340888-36340887-KAYSERIDE_MOBILYA_FABRIKASINDA_CIKAN_YANGINDA_2_ISCI_HAYATINI_KAYBETTI

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah" dedi.

KAYSERIDE-MOBILYA-FABRIKASINDA-YANGIN_447309_132123
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "14.18'de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şu an toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı. (İHA-AA)

KAYSERIDE-MOBILYA-FABRIKASINDA-YANGIN_447302_132123

KAYSERIDE-MOBILYA-FABRIKASINDA-YANGIN_447304_132123Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Kayseri fabrika
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan, CHP'ye yüklendi: "Elinizden tutan mı var?"

Erdoğan, CHP'ye yüklendi: "Elinizden tutan mı var?"

Depremin büyüklüğü 7'yi de aşabilir! O fay felaketin habercisi

Depremin büyüklüğü 7'yi de aşabilir! O fay felaketin habercisi

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Ölüm kuryesi! İstanbul'da kapı kapı dolaşmış...

Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Milyonları etkileyecek: Son tarih 5 Aralık!

Abdullah Güler tüm detayları ile duyurdu: Memurlara 3 yıllık izin hakkı geliyor!

Abdullah Güler tüm detayları ile duyurdu: Memurlara 3 yıllık izin hakkı geliyor!

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esad güçlerini geri çekiyor

Halep Kalesi muhaliflerin elinde, Esad güçlerini geri çekiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.