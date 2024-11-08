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Kayseri'de motosikletli saldırganlar fırına kurşun yağdırdı

08.11.2024 01:26
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Kayseri'de bir fırının motosikletli 2 kişi tarafından kurşunladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Kayseri'de motosikletli saldırganlar fırına kurşun yağdırdı

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu.

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2 HAFTA ÖNCE DE SALDIRI YAPILMIŞ

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis çalışma başlattı.

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Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.
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Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı fırın
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