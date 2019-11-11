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Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:28 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir süredir kayıp olarak aranan genç kız ise yarı baygın halde bulundu.

Kayseri'de operasyon! Genç kız evde yarı baygın bulundu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kocasinan İlçe Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçatepe Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.G. ve Ö.G. yakalandı. Şahıslara ait 2 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda 3 ayrı alüminyum folyo içerisinde 97 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap ve 8 adet uyuşturucu madde kullanmak maksadıyla kullanılan aparat ele geçirildi.

YARI BAYGIN HALDE BULUNDU

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından arama yapılan evde, bir süredir kayıp olarak aranan E.Y. (16), yarı baygın bulundu. M.G. ve Ö.G., ekiplerce gözaltına alınırken, E.Y. ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltındaki şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

(İHA)

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Kayseri genç kız uyuşturucu operasyon

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