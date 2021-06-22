Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak- Yönetmek- Kurulan Suç Örgütüne Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Suçlu Kayırma ve Rüşvet” suçlarından kent genelindeki 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonla adreslerde bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların soruşturmaları devam ediyor. (İHA)

