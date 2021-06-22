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Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

22.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından organize suç örgütü iddiasıyla 33 adrese yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak- Yönetmek- Kurulan Suç Örgütüne Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma, Suçlu Kayırma ve Rüşvet” suçlarından kent genelindeki 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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Düzenlenen operasyonla adreslerde bulunan 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların soruşturmaları devam ediyor. (İHA)

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dolandırıcılık Gözaltı Kayseri

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