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Kayseri'de örümcek paniği! Geceleri ortaya çıkıyor, boyu insan eli kadar

13.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 'Sarıkız' cinsi örümcek vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Boyunun insan eli kadar olduğu belirtilen ve 1 metre yükseğe zıpladığı iddia edilen örümcekler için mahalleli çözüm isterken örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor. Sarıkız örümceği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor.

Kayseri'de örümcek paniği! Geceleri ortaya çıkıyor, boyu insan eli kadar

Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde görülen örümcekler, tedirginliğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen 'Sarıkız' cinsi örümcekler, endişeye yol açtı. Mahalleli, insan eli kadar boyu olduğu belirtilen, 1 metre yükseğe zıpladığı iddia edilen örümcekler için yetkililerden yardım talep etti. Hem ilaçlama hem de alternatif çözümler isteyen mahalleli, bu tür örümceklerin yaz aylarında sıklıkla görüldüğünü söyledi.

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'SARIKIZ' ÖRÜMCEĞİ

'Sarıkız' cinsi örümcekler; özellikle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Beslenme şekilleri nedeniyle diğer iri örümceklerden farklı olduğu ifade ediliyor. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip sarıkız örümcekleri, akrep dahil birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor. Saatte 1,5 kilometre yol aldığı belirtilen Sarıkız örümceği, güçlü çeneleri nedeniyle ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Fakat bu örümceklerin zehirli olmadığı da biliniyor.

(DHA)


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Kayseri
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