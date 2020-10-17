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Kayseri'de otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 19:53 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan bir otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kayseri'de otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Malatya Narkotik Şubenin bildirmiş olduğu otomobilde Diyarbakır ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi verildi.

Alınan bilgi üzerine uygulama noktasında araç alınarak, yapılan kontrollerde aracın LPG kısmına zulalanmış vaziyette 10 bin 350 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Durdurulan otomobilin içerisinde bulunan Y.A. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, otomobilden çıkan materyallere de el konuldu. (İHA)

Otomobilin LPG tankından 10 bin 350 gram uyuşturucu çıktı

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