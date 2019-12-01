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Kayseri'de park halindeki araç alev alev yandı! Bomba imha uzmanları geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 05:13 | Son Güncelleme

Kayseri’de park halindeki araç alev alev yanarken, araçta 4 defa meydana gelen patlama bina sakinlerini sokağa döktü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Dülgeroğlu sokağında park halindeki bir araçta gece saat 03.00 civarında yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ART ARDA 4 PATLAMA MEYDANA GELDİ

Alevler içinde kalan araçta art arda 4 patlama meydana gelirken, aracın bulunduğu yerdeki apartman sakinleri sokağa döküldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrasında söndürüldü.

BOMBA İMHA UZMANLARI DA GELDİ

Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen araçta polis ekipleri ve meydana gelen 4 patlama nedeniyle bomba uzmanları da inceleme yaptı.

Olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise, yaşananları bir muhabir edasıyla anlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri bomba imha uzmanı yangın

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