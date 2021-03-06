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Kayseri'de polisten kaçan şahıs aracı bırakarak kayıplara karıştı

06.03.2021 23:58 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de polisten kaçan şahıs aracı bırakarak kayıplara karıştı

Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayan aracın şoförü, lastiği patlayan aracı bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre pandemide turuncu kategoride bulunan Kayseri’de kısıtlamanın başladığı saatlerde Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde bir otomobilin sürücüsü polisin ’dur’ ihtarına uymadı.

Yaşanan kovalamacada izini kaybettiren sürücüyü Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi’nde Gece Kartalları fark etti. Gece Kartalları’nın kontrol etmek istediği sürücü yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Polis lastiği patlak olan ve trafik kazasına karıştığı belirlenen otomobilde inceleme yaparak, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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