Kayseri'de polisten kaçan şahıs aracı bırakarak kayıplara karıştı

Edinilen bilgiye göre pandemide turuncu kategoride bulunan Kayseri’de kısıtlamanın başladığı saatlerde Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde bir otomobilin sürücüsü polisin ’dur’ ihtarına uymadı.

Yaşanan kovalamacada izini kaybettiren sürücüyü Kocasinan ilçesi Argıncık Alsancak Mahallesi’nde Gece Kartalları fark etti. Gece Kartalları’nın kontrol etmek istediği sürücü yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Polis lastiği patlak olan ve trafik kazasına karıştığı belirlenen otomobilde inceleme yaparak, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

