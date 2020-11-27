HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

Kayseri’de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

27.11.2020 22:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri’de sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin TL ceza

Kayseri’de, sağlıksız koşullarda uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir üretimi yapan işletmeye 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri sonlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir işletmenin uygunsuz koşullarda peynir üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda işletmeye polis ekipleriyle operasyon düzenlendi.

İMHA EDİLDİ

Yapılan çalışmalarda işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir ürettiği tespit edildi. Operasyonda insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen 3 ton süt imha edildi.

Süt kazanında banyo yapan işçilerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Şakalaşmak için yaptık'Süt kazanında banyo yapan işçilerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Şakalaşmak için yaptık'

kayseride-sahte-peynir-uretimi-yapan-isletmeye-55-bin-tl-ceza_2878_dhaphoto4

İşletmeye 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL para cezası kesilerek, faaliyetleri durduruldu. (DHA)

kayseride-sahte-peynir-uretimi-yapan-isletmeye-55-bin-tl-ceza_2878_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandıFuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları

En Çok Okunan Haberler

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Varlık Fonu'nda görev değişimi

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Koca: 5 ilde vakalar iki haftada yüzde 100 artış gösterdi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Mersin'de fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonu: 18 kişi tutuklandı

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

RTÜK'ten lisans hamlesi: Tidal'e erişim engellendi

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Bütçe görüşmesine Fuat Oktay-Garo Paylan tartışması damga vurdu

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk

Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Bakanlık'tan 'hafta sonu kısıtlaması' açıklaması

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.