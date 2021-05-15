HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de silahlı 4 kişilik bir grup husumetlilerinin evini bastı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de silahlı 4 kişilik bir grup husumetlilerinin evini bastı: Çok sayıda yaralı var

15.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini bastı. Çıkan çatışmada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı 4 kişilik bir grup husumetlilerinin evini bastı: Çok sayıda yaralı var

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde akşam saatlerinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıKayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına Altun'dan tepkiKılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına Altun'dan tepki
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kayseri silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

Edin Visca transferi sonuçlandı! Yeni takımı...

14 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

14 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.