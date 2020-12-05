HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

05.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza

Kayseri'de, son tüketim tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye toplam 16 bin 686 TL para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında gıda satışı yapan işletmeleri denetledi. Bu kapsamda açık olan fırın, unlu mamul ve tatlı üretim işletmeleri ile market, bakkal, manav ve kasaplarda işletme ve personel hijyeni kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 4 gıda satış yeri ile 2 toplu tüketim yerine, son tüketim tarihi geçmiş gıda maddelerini sattıkları gerekçesiyle toplam 16 bin 686 TL para cezası kesildi. Günü geçmiş gıda maddeleri ise, imha edildi. (DHA)

Karasu’da kısıtlamalara uymayan 35 kişi ve 5 işletmeye cezaKarasu’da kısıtlamalara uymayan 35 kişi ve 5 işletmeye ceza

3eef2c69bd5939fbd0f3bbffb4068d42

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldıAydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Yeniden gündemde! Askerdeyken terk edince...

Korku dolu anlar! Depreme oyun oynarken yakalandı

Korku dolu anlar! Depreme oyun oynarken yakalandı

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi

Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a ilginç yorum! Hemen sildi...

Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a ilginç yorum! Hemen sildi...

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında

Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı

Aydın’da, sirenler 112 sağlık çalışanları için çaldı

Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin 2 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl'de PKK terör örgütüne darbe

Balıkesir'de ekipler cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip çözdüler

Ekipler cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip çözdüler

Bursa'da kısıtlamada boş kalan yolda feci kaza

Kısıtlamada boş kalan yolda can pazarı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yaşanan vaka sayılarındaki düşüşü açıkladı

İstanbul'daki vaka düşüş oranını açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.