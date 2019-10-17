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Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Kayseri'de terör operasyonu! YPG/PYD'liler gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstibahrat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Takibe alınan 4 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN TERÖRE DESTEK

Öte yandan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü destekleyen paylaşımlar yapan İran uyruklu Damoun P ile Mahmut C'yi gözaltına aldı.

(AA)

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Kayseri operasyon YPG py

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