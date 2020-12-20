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Kayseri'de trafik kontrolünde pes dedirten olay! Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

20.12.2020 01:06 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de trafik kontrolünde pes dedirten olay! Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İsmail İ. (35), otostop çekerek bindiği otomobilde polis ekiplerince yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL ceza kesilen cezaevi firarisi emniyete götürülürken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burak A. yönetimindeki otomobili durdurdu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ YOLCU FİRARİ

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 142 promil alkollü olduğu belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail İ.'nin ise 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

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ARACA OTOSTOP ÇEKEREK BİNMİŞ

Yapılan araştırmada İsmail İ.'nin otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail İ.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

Otomobil sürücüsü Burak A.'ya ise hem sigortasız hem de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle toplam 1460 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. (DHA)

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