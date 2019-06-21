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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 08:43 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirirken 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; F.Y., Y.K., T.A., H.Ç., A.G., A.D., M.A.K., R.D., H.G., S.K., A.K., S.D. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 6 parça halinde toplamda 86.15 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1.00 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde toplamda 79.80 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 14 adet Lyrica 300 mg hap, 2 adet tabanca ve 24 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan 9 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan, 3 şahsa da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan firar olan A.A. da yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri narkotik uyuşturucu

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