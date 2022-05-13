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Kayseri'de uyuşturucu şüphelisinden şok çıkış: Kimseyi dövemiyoruz artık

13.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.

Kayseri'de uyuşturucu şüphelisinden şok çıkış: Kimseyi dövemiyoruz artık

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takipli dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Ekipler dosya çerçevesinde kentin farklı noktalarında 8 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi yakalanırken, ikametlerde de arama yapıldı.

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Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26'sına 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 6 kişi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

''KİMSEYİ DÖVEMİYORUZ ARTIK''

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.

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Kayseri
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